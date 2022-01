البحرية الأمريكية تعترض سفينة تقل 40 طنا من أسمدة المتفجرات

اعترض سلاح البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، سفينة تحمل 40 طنا من السماد المستخدم لصناعة المتفجرات، أثناء إبحارها من إيران على طريق استخدم في الماضي لتهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وبحسب موقع «مونتكارلو»، أكد الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره البحرين، أن مدمّرة صواريخ موجّهة أمريكية وسفينة دورية، اعترضتا سفينة مجهولة لا ترفع علم أي دولة، إذ تعبر على الطريق المستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وأعلنت البحرية، أنها اعترضت وفتّشت السفينة للمرة الثانية، في المياه الدولية في خليج عمان الثلاثاء الماضي، بعد أن جرى إيقافها العام الماضي أثناء نقلها آلاف قطع السلاح، كما رصدت البحرية، نحو 40 طنا من أسمدة اليوريا، وهو مركّب كيميائي للاستخدامات الزراعية، يمكن استخدامه في تحضير المتفجرات.

On Jan. 18, U.S. ships interdicted a stateless vessel in the Gulf of Oman caught smuggling illicit weapons last year. forces discovered 40 tons of urea fertilizer, a chemical compound... also known to be used as an explosive precursor.



Full story https://t.co/ZdWnHoL6pu