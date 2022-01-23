البحرية الأمريكية تعترض سفينة تقل 40 طنا من أسمدة المتفجرات

اعترض سلاح البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، سفينة تحمل 40 طنا من السماد المستخدم لصناعة المتفجرات، أثناء إبحارها من إيران على طريق استخدم في الماضي لتهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

البحرية الأمريكية تعترض سفينة تحمل سمادًا للمتفجرات

وبحسب موقع «مونتكارلو»، أكد الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره البحرين، أن مدمّرة صواريخ موجّهة أمريكية وسفينة دورية، اعترضتا سفينة مجهولة لا ترفع علم أي دولة، إذ تعبر على الطريق المستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وأعلنت البحرية، أنها اعترضت وفتّشت السفينة للمرة الثانية، في المياه الدولية في خليج عمان الثلاثاء الماضي، بعد أن جرى إيقافها العام الماضي أثناء نقلها آلاف قطع السلاح، كما رصدت البحرية، نحو 40 طنا من أسمدة اليوريا، وهو مركّب كيميائي للاستخدامات الزراعية، يمكن استخدامه في تحضير المتفجرات.

On Jan. 18, U.S. ships interdicted a stateless vessel in the Gulf of Oman caught smuggling illicit weapons last year. forces discovered 40 tons of urea fertilizer, a chemical compound... also known to be used as an explosive precursor.



Full story https://t.co/ZdWnHoL6pu — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 23, 2022

توتر الأوضاع بعد هجوم الحوثيين على أبو ظبي

وفي الأسبوع الماضي، شهدت المنطقة العربية، توترًا بعد هجوم جماعة الحوثيين الارهابية بطائرات مسيّرة وصواريخ على العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع الماضي؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، ودفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى شن ضربات جوية عديدة على معاقل الحوثيين في اليمن.

يذكر أن السفينة المضبوطة، هي نفسها التي جرى اعتراضها في فبراير 2021، قبالة سواحل الصومال، بواسطة مدمرة صاروخية موجهة يو إس إس ونستون إس تشرشل الأمريكية، كانت تقل آلاف البنادق الهجومية من طراز «أيه كي47»، وقاذفات «آر بي جي»، بالإضافة الى المدافع الرشاشة الخفيفة وبنادق القنص الثقيلة وقاذفات القنابل الصاروخية والأسلحة التي يخدمها الطاقم، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستى» الروسية.