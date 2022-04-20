محافظ دمياط يوجه برفع الاستعدادات لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة الاستعداد لاستقبال موسم شم النسيم وعيد الفطر المبارك، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء وجيه دعبس، مساعد مدير أمن دمياط للامن العام و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهلت محافظ دمياط جلسة المجلس بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبات على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم شم النسيم وعيد الفطر

وأعلنت محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم شم النسيم وعيد الفطر، كما وجهت تعليماتها الى مديرية الصحة بالربط الدائم مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة و الإسعاف، و إعادة تشغيل المستشفيات وفقاً للوضع السابق قبل جائحة كورونا للعمل بطاقة كاملة بكافة التخصصات ، مؤكدة على التأكد من جاهزية مستشفيات مدينة رأس البر، كما وجهت أيضاً بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة للانتهاء من تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالحملة التى تم اطلاقها بمدن رأس البر و السرو والروضة ودمياط الجديدة قبل عيد الفطر المبارك،لاستكمال الخطة بمدن أخرى.

استعدادات قطاع التموين

وجهت محافظ دمياط مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، لإحكام الرقابة على تلك المنظومة، والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية وصلاحيتها وبيعها بالأسعار المقررة، و زيادة حصص مستودعات الغاز من الاسطوانات، والالتزام بوزن الاسطوانة، وشددت على متابعة عمليات توريد محصول القمح لعام 2022 والتيسير على المزارعين والسماح بالتوريد بأجولة جود «خيش» أو فوارغ بلاستيك.

وأكدت على إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين والحد من الحوادث، كما أمرت بتطبيق جميع القرارات التى تم اتخاذها باللجنة العليا للمواقف بخصوص مدينة رأس البر اعتباراً من الغد، وذلك بحظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد الى المدينة، على أن يتم السماح بدخول وخروج سيارات رحلات اليوم الواحد والنقل المحملة بالبضائع من البوابة الغربية، وشددت على حظر مرور سيارات الأجرة من شارع بورسعيد، حيث ستقتصر على الطفاطف فقط، وأمرت إدارة المواقف بتكثيف الحملات لمتابعة حركة العمل داخل المواقف للتأكد من التزام السائقين بتسعيرة الأجرة، و البدء فى تشغيل الخطوط الداخلية بمدينة رأس البر وفقاً للخطة الجديدة.

خطة الأوقاف فى عيد الفطر المبارك

واطلعت محافظ دمياط على الاجراءات الاحترازية والضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف، مع منع الحفلات الرسمية.

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وأيضاً التصدي للتعديات على أملاك الدولة، ومنع أي محاولات قد تحدث خلال فترة العيد والإجازات، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أيضاً على تكثيف حملات النظافة بكافة المناطق وزيادة الدوريات خلال تلك الفترة .

وواصلت محافظ دمياط توجيهاتها إلى قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بمتابعة أي أعطال وتقليل زمنها فور حدوثها، وتجهيز فرق للطوارئ، مطالبة مديرية الطب البيطري بشن حملات متتالية لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة.

استعراض استعدادات رأس البر لاستقبال عيد الفطر

وبالنسبة لمدينة رأس البر، والتى ستشهد إقبال كبير خلال الفترة القادمة،، فقد شهدت الجلسة استعراض الاستعدادات التى اتخذتها الوحدة المحلية بالمدينة والتى جاء أبرزها تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على تذليلها، وأيضاً التنسيق مع كافة المديريات والجهات لضمان توافر الخدمات، هذا إلى جانب تجهيز الشاطئ وتزويده بأعداد مناسبة من عمال ومعدات النظافة، وأيضاً معدات الإنقاذ ووضع علامات إرشادية للسلامة، وكذلك رفع كفاءة الحدائق وشن حملات لمكافحة الحشرات.

وفى ختام الجلسة، تم استعراض شامل لأعمال رفع الكفاءة للشوارع والتي قامت بها الوحدات المحلية بالفترة الماضية، وأيضاً البت والموافقة على عدد من المذكرات والتقارير.