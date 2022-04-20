موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في دمياط 19 رمضان

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، يحرص المواطنون على معرفة موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في دمياط، من أجل تنظيم أوقاتهم خاصة مع قيام الليل والتهجد والاعتكاف بالمساجد، طمعا في غفران ذنوبهم وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى دعواتهم في شهر رمضان الكريم.

وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في دمياط، والموافق 19 رمضان، سيكون في تمام الساعة الثالثة و46 دقيقة صباحًا، وذلك بحسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

ويحرص الصائمون على تأخير موعد تناول السحور، تطبيقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودائما ما يبحثون عن موزعد الإمساك وصلاة الفجر، حتى يمتنعوا عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، عندما يرفع أذان الفجر.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في دمياط

وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور في محافظة دمياط اليوم الأربعاء عند الساعة 1:26 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 3:26 صباحًا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:46 صباحًا، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و59 دقيقة.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء 19 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الأربعاء 19 رمضان

- موعد أذان الفجر 3:46 صباحًا.

- وقت الشروق 5.19 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأربعاء 20 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:51 صباحًا.

- وقت الشروق 5:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:47 مساءً.