يتابع الصائمون باهتمام بالغ موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19رمضان في محافظة دمياط، حرصًا منهم على اتباع السنة النبوية بتعجيل الفطر، ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة، حسب التوقيت المحلي للمحافظة، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية رمضان التي عممتها مديرية الأوقاف على جمع مساجد المحافظة.

وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في محافظة دمياط عند الساعة 6:25 مساءً، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط اليوم إلى 14 ساعة و59 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الاربعاء 19 رمضان في محافظة دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء والمتابعين على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الأربعاء 19 رمضان

- موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:48 مساءً.

كما نستعرض أيضًا، مواقيت الصلاة في مدينة القاهرة الأربعاء 20 أبريل 2022، والموافق 19 رمضان.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأربعاء 20 أبريل 2022

- موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:47 مساءً.