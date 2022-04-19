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محمود مسلم

«النقل»: السفينة الغينية الغارقة في تونس لم تغادر من ميناء دمياط

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توفيق شعبان
06:21 م | الثلاثاء 19 أبريل 2022
ميناء دمياط

ميناء دمياط

بالإشارة إلى ما نشر وما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن حادث غرق السفينة ( XELO ) والتى ترفع علم غينيا أمام سواحل تونس و ما أشارت له تلك الأنباء أنها كانت مغادرة من ميناء دمياط ومتوجهة إلى أحد موانئ مالطا .فقد أعلنت هيئة ميناء دمياط أن السفينة المذكورة لم يسبق استقبالها بالميناء على الإطلاق و بالتالى لم يكن ميناء دمياط هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة .

وتهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق، فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية

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بقلم توفيق شعبان