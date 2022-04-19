«النقل»: السفينة الغينية الغارقة في تونس لم تغادر من ميناء دمياط

بالإشارة إلى ما نشر وما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن حادث غرق السفينة ( XELO ) والتى ترفع علم غينيا أمام سواحل تونس و ما أشارت له تلك الأنباء أنها كانت مغادرة من ميناء دمياط ومتوجهة إلى أحد موانئ مالطا .فقد أعلنت هيئة ميناء دمياط أن السفينة المذكورة لم يسبق استقبالها بالميناء على الإطلاق و بالتالى لم يكن ميناء دمياط هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة .

وتهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق، فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية