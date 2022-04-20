«فوكس نيوز» تنتقد سياسة بايدن وتحذر من انهيار الاقتصاد الأمريكي

حذرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، من اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو الانهيار، منتقدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه جرى تشتيت انتباه الأمريكيين من خلال إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ارتفاع الأسعار وتراجع

وتناولت الشبكة الإخبارية الأمريكية في تقريرها ارتفاع الأسعار الملحوظ في الولايات المتحدة تزامنًا مع تراجع العملة الأمريكية، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات بأن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يحاولون التخلص من الدولار الأمريكي، لأن قيمته تنخفض بشكل متزايد، وهم يريدون استثمار الأموال في أدوات تحافظ على قيمتها على المدى البعيد.

وأرجعت الشبكة الإمريكية ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى السياسة التي تتبعها السلطات بضخ الكثير من الأموال في الاقتصاد، مستبعدة قيامها بخطوة تكبح جماح التضخم مثل رفع أسعار الفائدة.

الضرائب العقارية

وأفادت «فوكس نيوز» بأن ذلك بالتزامن مع صعود الضرائب كالضرائب العقارية في كثير من الأماكن، ما يعني أن بعض الأمريكيين سيبدأون في الإفلاس والبعض الآخر سيضطر إلى تقليص المشتريات، منتقدة تقاعس المسؤولين في اتخاذ إجراءات لتصحيح الأوضاع وتحجيم التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

إلقاء اللوم على بوتين

وقالت الشبكة إن إدارة بايدن تتعمد صرف انتباه المواطنين بمسائل أخرى كالأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى أنها تلقي اللوم على بوتين في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.

جدير بالذكر، أن العالم شهد ارتفاعًا في أسعار الغذاء بداية من عام 2021 نتيجة لسياسات غير مسؤولة تتبعها البنوك المركزية الغربية في السنوات الأخيرة، إذ إنها عمدت ضخ عشرات التريليونات من اليويور والدولار والجنيه الإسترليني غير المدعومة في اقتصادات البلدان الغربية، ما تسبب في تفاقم التضخم.

ومع فرض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا في الفترة الأخيرة بسبب العملية العسكرية، تفاقم التضخم بشكل كبير نظرًا لأن روسيا تُعد أكبر منتجي الطاقة والمواد الغذائية.