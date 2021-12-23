جو بايدن: سأترشح لرئاسة أمريكا إذا سمحت حالتي الصحية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، لكنه ربط ذلك بظروفه الصحية وقتها، وهو الذي كان فاز في انتخابات 2020 على الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في واحدة من أكثر الانتخابات إثارة، خصوصا عندما رفض «ترامب» الاعتراف بنتيجة الانتخابات.

«بايدن» يؤكد: سأترشح إذا كانت حالتي الصحية جيدة

وقال «باين»، في حوار لشبكة «إيه بي سي» الأمريكية إنه «يخطط للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024، إذا سمحت صحته بذلك»، مضيفا: «نعم سأترشح إذا كنت بصحة جيدة».

يأتي هذا فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين الماضي، أن الرئيس بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024، وفقما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، وهي تصريحات تأتي وسط جدل حول الحالة الصحية للرئيس.

احتمالات المنافسة بين بايدن وترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وتحدث الرئيس الأمريكي عن إمكانية أن يكون دونالد ترامب منافسه في انتخابات 2024، وقال إنه «لا يعارض الأمر أبدا»، مضيفا أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

يذكر أن الرئيس السابق ترامب لم يكشف بعد عن نيته بشكل قاطع في مسألة خوض الانتخابات المقبلة، إلا أنه لرغبته في خوض انتخابات 2024، كما يتمسك أنصاره بذلك.

جدل حول الحالة الصحية للرئيس بايدن وخططه لانتخابات 2024

ومع تأكيد جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه يواجه خلال الأشهر الأخيرة انخفاضا في التأييد الشعبي بحسب استطلاعات للرأي، الأمر الذي جعل الديمقراطيين يتساءلون حول مساعي الرئيس الحالي نحو الترشح للولاية الثانية.

وقبل أسابيع، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عدة عن خطط «بايدن» نحو انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، إلا أن مقربين منه أكدوا أنه ينوي بالفعل خوض سباق الانتخابات مرة ثانية، رغم الشكوك المثارة حول حالته الصحية فضلا عن تقدم عمره.

ووسط المخاوف حول قدرته على أداء مهام منصبه، أجرى طبيب كشفا روتينيا على «بايدن»، وأكد الطبيب على أن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بخير، وأنه لا يوجد ما يمنعه من مزاولة مهام عمله الرئاسي.