جوني ديب يلقي بشهادته لليوم الثاني ضد طليقته أمبر هيرد في قضية تشهير

لليوم الثاني على التوالي يقف النجم الأمريكي جوني ديب على منصة الشهود في قاعة محكمة ولاية فرجينيا، بعد يوم من إدلائه بشهادته لأول مرة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، التي يقاضيها بتهمة التشهير مقابل 50 مليون دولار بعد أن اتهمته بالعنف المنزلي بسبب مقال رأي نشرته في «واشنطن بوست» عام 2018 كتبت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

في شهادته، أمس، أمام المحكمة التي استغرقت ثلاث ساعات تقريبًا، تحدث جوني ديب بالتفصيل عن مزاعم زوجته السابقة آمبر هيرد عن الإساءة المنزلية، وتاريخه في تعاطي المخدرات وعلاقتهما، اعترف «ديب» في شهادته بأنه كان هو و«هيرد» يدخلان في مجادلات عديدة أثناء علاقتهما، لكنه لم يتعد عليها بالضرب مطلقا، قائلا: «لم أصل بنفسي أبدًا إلى نقطة ضرب السيدة هيرد بأي شكل من الأشكال، ولم أضرب أي امرأة في حياتي».

جوني ديب: لم أضرب هيرد أو أي امرأة أخرى في حياتي

يزعم جوني ديب أن المقال الذي كتبته آمبر هيرد أدى إلى تكبده خسائر مالية، بما في ذلك استبعاده من بطولة جزء جديد من سلسلة «Pirates of the Caribbean» التي قام ببطولتها على مدار 15 عاما، وتطرق «ديب» للحديث عن الكيفية التي تحولت بها حياته المهنية بعد اتهامه بإساءة المعاملة: «كانت سندريلا إذا جاز التعبير، ثم تحولت بعد ذلك إلى وحش مخيف، لم أستحق ذلك ولا أطفالي ولا الأشخاص الذين آمنوا بي طوال هذه السنوات».

جوني ديب: آمبر هيرد كانت جيدة لدرجة يصعب تصديقها.. وتحولت لشخص آخر

طوال شهادته تحدث ديب عن تجاربه من سوء المعاملة خلال طفولته، وصعوده إلى الشهرة وتجربته مع تعاطي المخدرات والكحول، قائلا: «إنها الفرصة الأولى التي تتاح لي للحديث عن هذه القضية بالكامل».

وتطرق جوني ديب للحديث بداية علاقته مع «هيرد»، قائلا: «كانت جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، كانت محبة وذكية ولطيفة ومضحكة ومتفهمة، كان لدينا الكثير من الأشياء المشتركة، ثم بدأت في ملاحظة التفاصيل والأشياء الصغيرة الأخرى، وبعد ذلك في غضون عام أو عام ونصف، أصبحت شخصًا آخر».