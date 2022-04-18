دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022.. «اللهم اهدني لصالح الأعمال»

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022 من الأشياء التي يكثر البحث عنها، وذلك لاغتنام شهر رمضان، الذي يحرص المسلمون على الإكثار من الطاعة والعبادة والدعاء خلاله، ورغم أنه لا يوجد دعاء محدد لكل يوم من أيام رمضان 2022، إلا أنه يمكن ترديد مجموعة من الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022

وكشف الشيخ أحمد صبري، الدعية الإسلامي لـ«الوطن»، عن مجموعة من الأدعية التي منها دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022، حيث يمكن أن يدعو المسلم «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر».

أدعية اليوم الثامن عشر من رمضان

وأضاف الداعية أحمد صبري، أن من دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022 أن يقول المسلم «اللهم اهدني في شهر رمضان لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى السؤال، يا عالما بما في صدور العالمين» ويقول أيضا: «اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين».

«اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني»

وأشار «صبري»، إلى أنه ليس هناك صيغة محددة يمكن ترديدها في دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022، ويجوز للمسلم أن يدعو بما يشاء، ولكن النبي أوصي بكثرة الدعاء بـ«اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني»، في النصف الأخير من شهر رمضان، وذلك لاغتنام ليلة القدر، حيث روي عن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبي إنْ وافقتُ ليلة القدر فبِمَ تدعو؟ قال: «اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني».