امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون التابلت تثير قلق أولياء الأمور لعدة أسباب

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون التابلت، موضحا أن الامتحانات تعقد ورقيا كاملة في جميع المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وليست إلكترونية، من يوم 26 يونيو المقبل في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون التابلت

وأضاف «شوقي» في مؤتمر صحفي، اليوم، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون التابلت لأن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت وغير مسموح للطالب استخدام التابلت أو الكتاب المدرسي لأنه يتسلم ورقة مفاهيم تساعد في فهم إبراز المصطلحات الواردة في المقرر الدراسي، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون التابلت يثير القلق

عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون التابلت، أثار قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور، لأن الطلاب اعتادوا على طريقة الـ«أوبن بوك» في الامتحانات سواء من خلال الاطلاع على الكتب الورقية أو الكتب بصيغة الـ«pdf»، مؤكدين أن ورقة المفاهيم التي يجرى تسليمها لهم في اللجنة الامتحانية لم تكن كافية لتغطية أجزاء المقرر الدراسي.

في البداية تقول داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر: «يجب على المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وضع ورقة مفاهيم واضحة وشاملة وكافية تعوض الطلاب عن عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون التابلت وليس مجرد ورقة تشمل عناوين وفقيرة المحتوى والطالب لا يستفيد بها».

اعتياد الطلاب على الـopen book

وأضافت «داليا» لـ«الوطن»، أن منع دخول الكتب المدرسية سواء الورقية أو الإلكترونية على أجهزة التابلت قرار غير مرحب به من قبل أولياء الأمور لأن الطلاب اعتادوا على الـ«open book» وخصوصا الشعبة الأدبية التي تحتاج إلى الاطلاع الدائم على الخرائط في الإجابة، ولو هناك إصرار على عدم دخول الكتاب المدرسي اللجان والاكتفاء بورقة المفاهيم.