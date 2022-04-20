«حياة كريمة» تسدد ديون الناس.. فرحة الغلابة لا توصف

سدد برنامج «حياة كريمة»، ويقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، ديون عدد من الأشخاص لمحل سوبر ماركت في إحدى المناطق الشعبية، وقال صاحب المحل، إن الناس في المنطقة لديها ظروف، لا تقدر على سداد الديون، بسبب تأثر المواطنين الذين يشترون منه من فترة تفشي جائحة كورونا، «الناس بدأت تبقي شوية فلوس أو تشكك، وكل ما نزود للناس ونديها شكك كل ما ربنا بيزيدنا».

صاحب المحل: «فيه 25 أسرة دول معدومين وقولت فلوسهم مش هتيجي»

وأوضح صاحب المحل في تصريحاته للبرنامج، المذاع على فضائية «DMC»، أنه لم يحزن أبدا جراء ما يقوم به من بيع المنتجات للأشخاص دون سداد مديونياتهم المتأخرة، «فيه 25 أسرة معدومين، وقولت فلوسهم مش هتيجي»، ليقاطعه مقدم البرنامج بقوله: «اعتبر مديونيات الناس دي اتدفعت، حياة كريمة دفعتها، وياريت تكلم الناس اللي بتتحرج تيجي ودنيتهم صعبة».

إحدى المدينات: يا رب يوسع عليك والله فرحتني

وخلال مكالماته للمديونين لدى المحل، سادت فرحة عارمة على الأشخاص المديونيين الذين قاموا بمهاتفهم، لترد عليه إحدى السيدات بقولها: «يا رب يوسع عليك، والله فرحتني ربنا يباركلكم ويوسع عليكم، ويرزقكم ويقدركم على فعل الخير، فرحتني والله الله يباركلك ويسترك».

كما قرر مقدم البرنامج، وضع مبلغ مالي غير معلوم لدى المحل، حتى إذا احتاج إيا من هؤلاء الأشخاص سلعا، فعليهم التوجه للمحل من أجل شرائها، لترد عليه السيدة بقولها: «يا رب يباركلك، ويوسع عليك ويرزقك يارب، ربنا يقدركم على فعل الخير وتعملوا كل حاجة كويسة».