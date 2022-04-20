تسليم 12 مدرسة و3 مشروعات صرف صحي ضمن مباردة حياة كريمة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ضمن مبادرة تطوير القرية المصرية بمعدلات سريعة وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة

وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين جودة الحياة وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.

المبادرة تغطي 36 قرية

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ القليوبيه مع مسئولي مبادرة حياه كريمة بالمحافظة بحضور ممثل الرقابة الادارية واللواء هشام خشبة السكرتير العام وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والمهندسة هالة شندي مدير الابنية التعليمية والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي ودار الهندسة لمناقشة المشروعات التي تم الإنتهاء منها وتسليمها في قطاعي الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي بالاضافة الي مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمرحلة الاولي للمشروع القومي لتطوير القرى «حياة كريمة» فى 9 وحدات محلية وعدد 36 قرية وعدد 148 عزبة.

تسليم 12 مدرسة و3 مشروعات صرف

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ تسليم عدد 12 مدرسة وعدد 3 مشروعات صرف صحي حيث وجه المحافظ باستلام المشروعات طبقا للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مشروعات خدمية وتنموية لأهالينا في القري

وخلال اللقاء تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي للقطاعات بشكل تفصيلي وماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه جاري تسليم باقي المشروعات فى كافة القطاعات خلال الفترة المقبله وفقا لمعدات التنفيذ.