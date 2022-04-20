توزيع 7000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الوادي الجديد

حققت مؤسسة «حياة كريمة» إنجازًا في توصيل الدعم إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال قوافل وصل الخير التي أطلقتها المبادرة، قبل رمضان من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، في القرى الأشد احتياجًا بأنحاء الجمهورية كافة، لتوزيع كراتين رمضان على الأسر المستحقة بهذه القرى، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع 7000 كرتونة مواد غذائية بالوادي الجديد

أعلنت «حياة كريمة» استمرار توزيع صناديق المواد الغذائية في محافظة الوادي الجديد، وتوصيل الدعم لأهالينا في كل مكان، موضحة أنه جرى توزيع 7000 صندوق بجميع مراكز المحافظة.

وفي سياق منفصل، أعلنت المبادرة الرئاسية وصول قوافل وصل الخير، وتوزيع 100 ألف صندوق على جميع قرى ومدن وأحياء محافظة المنيا، أما في محافظة الشرقية نجحت المؤسسة في توزيع 40 ألف صندوق على جميع قرى ومدن وأحياء المحافظة، أبرزها: «الزقازيق، الحسينية، منيا القمح، الإبراهيمية، ديرب نجم، أبو كبير، أبو حماد، ههيا، فاقوس، أولاد صقر، كفر صقر، مشتول السوق، بلبيس ومدينة القنايات والعاشر من رمضان»، وغيرها.

قوافل وصل الخير تصل 24 محافظة

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى نجاح قوافل وصل الخير ضمن حملة «المليون كرتونة» في توزيع كراتين المواد الغذائية، ذلك على مستوى محافظات الجمهورية كافة، فقد تمكنت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة والبالغ عددهم 850 فرقة في محافظات الجمهورية كافة، بإجمالي تخطى 9000 متطوع في توزيع عدد كبير من المستهدف للحملة، وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية.

وجرى التوزيع في 24 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الغربية، الوادي الجديد، ومطروح.