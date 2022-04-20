أحمد حلمي يطرح الأفيش الثاني لفيلم «واحد تاني»: يعرض بالسينمات في هذا اليوم

نشر الفنان أحمد حلمي البوستر الدعائي الثاني لفيلمه الجديد «واحد تاني»، عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعود من خلاله إلى السينما مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات.

وعلق أحمد حلمي على البوستر الدعائي، قائلا: «الأفيش التاني لفيلم واحد تاني وهنزلكوا الإعلان الرسمي أول مايخرج م الفرن .. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الوقفة بالليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد».

أحمد حلمى يكشف عن بوستر واحد تاني

وظهر على البوستر الدعائي للفيلم أيضا بأنه مصنف إشراف عائلي بلس 12، كما ظهر أحمد حلمى بـ لوك مختلف عن أعماله السينمائية السابقة.

قصة فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني من بطولة أحمد حلمى وروبي وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور ايهاب وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور فكرة فيلم واحد تاني حول موظف يعمل فى مصلحة السجون يجري لقاءات مع المساجين، ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية وخلال القيام بمهامه يقابل أحد الأصدقاء الذي كان يعرفه والذي أصبح رجل أعمال معروفا .

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي كان قد قدمها الفنان أحمد حلمي هو فيلم خيال مآتة، والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين ومنهم منة شلبي، وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.