ارتفاع جديد في سعر البيتكوين.. كم تساوي العملة المُشفرة؟

قادت البيتكوين ارتفاعًا في العملات المشفرة، اليوم الأربعاء، بعد بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، خفف مخاوف السوق بشأن التشديد المفاجئ للقواعد الأمريكية بشأن الأصول الرقمية.

وصعدت عملة البيتكوين بنسبة 7.2% إلى 41515 دولارًا، في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب لها منذ 28 فبراير، بينما أضاف الأثير الأصغر 5.3% إلى 2715 دولارًا، وهو أيضًا أفضل يوم له هذا الشهر.

وقال البيت الأبيض، العام الماضي، إنه يدرس رقابة واسعة النطاق على سوق العملات المشفرة- بما في ذلك أمر تنفيذي- للتعامل مع التهديد المتزايد لبرامج الفدية والجرائم الإلكترونية الأخرى.

وفي بيان ظهر لفترة وجيزة على موقع وزارة الخزانة على الإنترنت قبل إزالته، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الأمر التنفيذي الذي لا يزال معلقًا بشأن العملات الافتراضية من الرئيس جو بايدن يدعو إلى نهج منسق وشامل لسياسة الأصول الرقمية التي تدعم الابتكار.

وتوقع مصدر مطلع في تصريح لوكالة «رويترز»، أن يوقع بايدن أمرًا تنفيذيًا طال انتظاره هذا الأسبوع، يوجه خلاله وزارة العدل والخزانة والوكالات الأخرى لدراسة التداعيات القانونية والاقتصادية لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي.

وقال ماثيو ديب، مدير العمليات، إن البيان «يبدو أنه يشير إلى أن (السلطات الأمريكية) لن تتخذ أي إجراءات تنظيمية سريعة وسريعة حتى الآن، ومن المرجح أن تتخذ نهجًا أكثر تنسيقًا وموضوعية بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع العملات المشفرة.