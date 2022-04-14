خبير تشفير: سعر البيتكوين سيتضاعف خلال عام إلى 100000 دولار

توقع الرئيس التنفيذي لشركة الإقراض المشفر «Nexo»، أن تصل عملة البيتكوين إلى 100000 دولار في غضون عام، وقال أنتوني ترينشيف، إنه يعتقد أن أكبر عملة مشفرة في العالم يمكن أن تزيد عن 100000 دولار في غضون 12 شهرًا، وفقاً لـ«CNBC».

البيتكوين تتماشى مع الأسواق المالية التقليدية

وأضاف ترينشيف إنه قلق بشأن الآفاق قصيرة الأجل لعملة البيتكوين، مما يشير إلى أنها قد تتماشى مع الأسواق المالية التقليدية حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في فك برنامج التحفيز النقدي الهائل.

مزيد من الزخم للعملات المشفرة

لكنه أشار إلى أن هذا بدوره قد يعطي مزيدًا من الزخم للعملات المشفرة، حيث من المحتمل أن يعني الانهيار في الأسهم أن البنك المركزي الأمريكي سيعود في النهاية إلى التيسير في أي وقت من الأوقات.

وتتداول عملة البيتكوين العملة المشفرة الأشهر في العالم في الوقت الحالي، عند 68,990 دولارًا في أعلى مستوى قياسي لها، وإذا كانت توقعات ترينشيف صحيحة، فهذا يعني أن سعر البيتكوين سيتضاعف هذا العام.

وتوقع ترينشيف في يناير 2020 أن يصل سعر البيتكوين إلى 50000 دولار، بحلول نهاية ذلك العام، يقول: «كان الجميع يسخرون مني»، ولم تتحقق توقعات ترينشيف لعام 2020، حيث تمكنت عملة البيتكوين فقط من الوصول إلى مستوى مرتفع بلغ 29000 دولار، فقط في ذلك العام، لكن العملة المشفرة تجاوزت في النهاية 50000 دولار في فبراير 2021.

السوق نضج وتوجد سيولة وفيرة

ويقول مستثمرو العملات المشفرة إن السوق نضج، وأن هناك سيولة وفيرة الآن حيث تتدفق مؤسسات وول ستريت الكبرى مثل Jump Trading و Jane Street إلى الأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه، تشتري «الحيتان»، المشفرة مثل Do Kwon ، المؤسس المشارك لشركة blockchain Terra Labs، ما قيمته ملايين الدولارات من عملة البيتكوين اعتقادًا منها بأنها يمكن أن تصبح عملة احتياطية في المستقبل.

البيئة التنظيمية للعملات المشفرة مجزأة

ولكن هناك بعض الرياح المعاكسة للسوق، لا تزال البيئة التنظيمية العالمية مجزأة ولا يزال سوق التشفير متقلبًا على وجه الخصوص، لا تزال عملة البيتكوين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق الأسهم، ولا سيما مؤشر ناسداك، بينما تظل الأسهم متقلبة، يمكن أن تكون عملة البيتكوين كذلك.