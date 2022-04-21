مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، يبحث أهالي عروس البحر الأبيض المتوسط يوميا عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 20 رمضان في محافظة الإسكندرية، استعدادا لتجهيز وتناول وجبة الإفطار في موعدها، خاصة بعد التغيير اليومى لهذا الموعد، وفي ظل اختلاف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى داخل نفس المحافظة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم في الإسكندرية

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 20 رمضان في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها خلال شهر رمضان.

ويحل موعد الإفطار وأذان المغرب في الإسكندرية في تمام الساعة 6:33 مساءً، إذ يتأخر الموعد دقيقة يوميًا خلال الشهر الكريم، وفقا لإمساكية رمضان 2022، والتي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم 20 رمضان في الإسكندرية كما يلي:

- أذان الفجر الساعة 3:52 صباحًا.

- الشروق الساعة 5:26 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرا.

- أذان العصر الساعة 3:36 عصرا، ويثبت هذا الموعد منذ عدة أيام عن هذا التوقيت.

- أذان المغرب الساعة 6:33 مساءً.

- أذان العشاء الساعة 7:56 مساء، ثم يؤدي المسلمون صلاة التراويح في المساجد، والتي تشهد تزاحما كبيرًا حرصا على أداء الصلوات في مواعيدها والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل.