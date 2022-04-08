يبحث أهالي محافظة الإسكندرية، اليوم، عن مواقيت الصلاة في شهر رمضان، خاصة موعد أذان صلاة المغرب والفجر، وذلك بسبب ارتباطهما بموعد الإفطار وهي صلاة المغرب، والتوقف عن تناول الأطعمة والمشروبات، وهي صلاة الفجر، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى، لذلك يبحث أهالي الإسكندرية، عن مواقيت الصلاة وبالأخص موعد أذان المغرب لليوم السابع من شهر رمضان المبارك، من أجل التعرف على موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في الإسكندرية

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة الإسكندرية، عبر موقعها الإلكتروني وذلك كخدمة للقراء، من أجل التعرف على موعد الإفطار في محافظة الإسكندرية.

ويكون موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الساعة 6:24 مساءً، حيث تتم زيادة دقيقة يومياً في شهر رمضان ويتأخر الإفطار عن كل يوم بنفس المدة.

مواقيت الصلاة اليوم 7 رمضان في الإسكندرية

ووفقًا لإمساكية رمضان 2022 فإن مواقيت الصلاة في سابع أيام شهر رمضان في الإسكندرية، كالتالي:

- أذان الفجر الساعة 4:10 صباحًا، ومعه يكون بدء صيام يوم جديد، ويقل عدد الدقائق يوميًا عن اليوم الماضي ليبدأ الصيام مبكرًا.

- يكون الشروق في الساعة 5:41 صباحًا.

- أذان الظهر في الساعة 12:03 مساء، ويثبت ميعاد صلاة الظهر منذ أيام عند هذا الموعد دون تغير.

- يأتي أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

- ويُرفع أذان المغرب الساعة 6:24 مساءً.

- ويأتي أذان العشاء الساعة 7:45 مساءً، وبعدها يؤدي المصلون صلاة التراويح بعد أن فتحت جميع المساجد أبوابها هذا العام.