يبحث أهالي محافظة الإسكندرية، عن مواقيت الصلاة في شهر رمضان، خاصة موعد صلاتي المغرب والفجر، لارتباطهما بموعد الإفطار وبدء ساعات الصيام والتوقف عن تناول الأطعمة والمشروبات، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى، لذلك اعتاد أهالي الإسكندرية على البحث عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب لليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، من أجل التعرف على موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في الإسكندرية

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة الإسكندرية، عبر موقعها الإلكتروني وذلك كخدمة للقراء، للتعرف على موعد الإفطار في محافظة الإسكندرية.

ويكون موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الساعة 6:23 مساءً، حيث يتم زيادة دقيقة يومياً في شهر رمضان ويتأخر الإفطار عن كل يوم بهذا المقدار.

مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان في الإسكندرية

ووفقاَ لإمساكية رمضان 2022 فإن مواقيت الصلاة في خامس أيام شهر رمضان في الإسكندرية، كالتالي:

أذان الفجر الساعة 4:13 صباحا، ومعه يكون بدء صيام يوم جديد، وتقل عدد الدقائق يوميا عن اليوم الماضي ليبدأ الصيام مبكرًا، بينما يكون الشروق في الساعة 5:43 صباحا، وأذان الظهر الساعة 12:03 مساء، ويثبت ميعاد صلاة الظهر منذ أيام عند هذا الموعد دون تغير، ويأتي أذان العصر الساعة 3:36 مساءً، ويرفع أذان المغرب الساعة 6:23 مساءً، وأذان العشاء الساعة 7:43 مساءً، وبعدها يؤدي المصلون صلاة التراويح بعدما فتحت جميع المساجد أبوابها هذا العام.