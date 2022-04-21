وزير الزراعة: ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دول العالم تواجه عددا من الأزمات التي تؤثر على الغذاء، من أزمة جائحة فيروس كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن ذلك أظهر الحاجة الماسة لجهود تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

القصير: نسعى لتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي

وأضاف، خلال حفل بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن يكون الإنتاج صحيا وآمنا مع الحفاظ على استدامة الموارد.

العجز الغذائي أصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي

وأشار إلى أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، لافتا إلى أنها تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.