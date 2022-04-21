وزير الزراعة: 3 ملايين و650 ألف فدان إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقارير المنظمات الدولية عن إنجازات الزراعة في مصر، والتي صدرت خلال شهر مارس من عام 2022، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي قال إن الدولة المصرية استثمرت في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي.

وتحدث «القصير»، خلال حفل بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن محصول القمح لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة به تبلغ هذا العام 3 ملايين و650 الف فدان، بزيادة 450 ألف فدان عن عام 2020، وزيادة 250 ألف فدان عن عام 2021.

القصير: الإنتاجية المتوقعة من القمح العام الجاري 10 ملايين طن

وأوضح أن الإنتاجية المتوقعة من هذه المساحة 10 ملايين طن، مشيرًا إلى أن متوسط الإنتاجية حاليا للفدان 19 أردب، مؤكدًا أن مصر تعتبر من أعلى الدول في الإنتاجية للفدان وأن التقديرات المعروضة لموسم حصاد هذا العام تشير إلى أن نسبة كبيرة من الحصاد ستكون في شهر مايو وتصل لـ75%، ونسبة من 15 إلى 17% خلال شهر أبريل، وباقي النسبة خلال شهر يونيو.

إعلان سعر القمح قبل الموسم إنفاذا للزراعة التعاقدية

وأكد «القصير» أن الدولة اتخذت عددا من الآليات لدعم محصول القمح هذا العام، تتمثل في زيادة المساحة المنزرعة وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذا للزراعة التعاقدية لأول مرة مع توجيه تقرير حافز استثنائي.

وأشاد وزير الزراعة بالمشروع القومي للصوامع الذي أدى لزيادة السعة التخزينية وزيادة الحقول الإرشادية لتدعيم الفلاح، والتي وصلت لـ21 ألف حقل مع زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة.