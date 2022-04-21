الزراعة: أزمة روسيا وأوكرانيا أظهرت أهمية تنويع الشركاء التجاريين لاستيراد القمح

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القمح، باعتبارهما المصدر الرئيسي لاستيراد القمح، لافتا إلى أهمية تنويع الشركاء التجاريين، حيث يوجد 22 منشأ يمكن استيراد القمح منها في العديد من الدول.

تحفيز المزارعين لزيادة توريد القمح

وأوضح القصير، خلال كلمته في حفل انطلاق موسم حصاد القمح في توشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحفيز الفلاحين والمزارعين لزيادة حجم التوريد، حيث اتخذ عددا من القرارات، أهمها التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة رئيس الوزراء بزيادة نقاط البيع، لتصل إلى أكثر من 450 نقطة لتسهيل عمليات التوريد.

سداد نقدي وفوري لمزارعي القمح

وأشار وزير الزراعة، إلى توجيهات الرئيس السيسي بالسداد النقدي والفوري للفلاح، بحد أقصى 48 ساعة، وتوجيه الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التموين، لزيادة الوعي لدى المزراعين، موضحا أنّه صدر قرار بمنع تداول القمح ونقله خلال فترة الموسم دون تصريح.

احتياطي استراتيجي آمن من القمح

وأكد القصير، وجود احتياطي استراتيجي حاليًا، مع سعات تخزينية وخطة الدولة في تنويع وتعدد المنشأ التي يمكن الاستيراد منها، وتحفيز الفلاحين على توريد المحصول، مراهنًا على وطنية الفلاح والمزارع المصري لزيادة توريد القمح هذا العام.

وشدد وزير الزراعة، على أنّ الدولة المصرية بجهود قياداتها المخلصة ووطنية مزارعيها، تستطيع الأمن الغذائي لشعبها العظيم.