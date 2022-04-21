السيسي يشهد افتتاح مجمعات صوامع القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى في جنوب الوادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

افتتاح صوامع القمح

وأعلن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح، افتتاح عدد من الصوامع بمختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت «مجمع صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، مجمع صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة عرب العليقات بمحافظة القليوبية، مجمع صوامع سعة 60 ألف طن بمدينة بنى سلامة بمحافظة الجيزة، صومعة سعة 30 ألف طن بمدينة أبو صوير محافظة الإسماعيلية».