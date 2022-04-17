عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. استقبال موسم حصاد القمح بالطبل البلدي والمزمار بأسيوط»، حيث حدثت أخبار كثيرة منوعة بالأمس في المحافظات.

وفي محافظة أسيوط، بدأ موسم حصاد القمح وسط فرحة وسعادة من المواطنين والمزارعين الذين استقبلوا حصاد المحصول بالطبل البلدي والمزمار، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام 230 ألف فدان.

جاءت هذه الفرحة وسط توقعات زيادة محصول القمح الجاري حصاده حاليا بنحو 20% أكثر من العام الماضي.

إقامة أول مركز تنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية بالمراشدة

ومن ناحية أخرى، وفي محافظة قنا فقد تم الانتهاء من تنفيذ مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراشدة، كأول مركز على مستوى الجمهورية يتم الإنتهاء من تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يقام المبنى على مساحة 1000 متر ويضم وحدة تضامن اجتماعي وحضانة أطفال مزودة بفناء للألعاب ومشغل ومعرض لمنتجات المشغل.

تكريم الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراة للعام الجامعي 2020-2021

أما في محافظة الغربية، كرم مجلس الدراسات العليا بجامعة طنطا، الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراة للعام الجامعي 2020-2021 تقديرا لما بذلوه من جهود ملموسة ساهمت بشكل واضح في المكانة التي وصلت لها جامعة طنطا والتقدم خلال مسيرتهم العلمية.