الزراعة تتابع موسم حصاد القمح وتوجّه بتذليل العقبات أمام الفلاحين

يتابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موسم حصاد القمح، ويتلقى تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية بشأن الحصاد، وتوريد المحصول لوزارة التموين، ووجّه بتذليل العقبات أمام المزارعين.

ندوات لتشجيع المزارعين على توريد القمح

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في الوزارة، إنّ محافظات الفيوم وسوهاج والمنيا وأسوان، شهدت اليوم حصاد محصول القمح وتوريده لوزارة التموين، كما شهدت العديد من المحافظات ندوات إرشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة،كما لفت إلى اتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية التوريد وتقاضي الثمن فورا.

موسم حصاد القمح

وصرح الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي في وزارة الزراعة، بأنّ موسم حصاد القمح 2022، بدأ في بعض المناطق التابعة للقطاع بمحافظتي بني سويف والمنيا.

وأضاف عبدالعال، أنّه سيتم توريد محصول القمح بحد أدنى 12 أردب / فدان للشركة المصرية القابضة للصوامع بمركز تجميع في المواقع التخزينية لها، بـ«العالمية، سمسطا، وسليم العالمية»، على مستوى محافظة بني سويف، وشون البنك الزراعي المصري المنتشرة في القرى المحيطة بالمنطقة.