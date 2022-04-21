القصير: المشروعات الزراعية القومية تخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتوفر فرص عمل

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مشروع توشكى في ديسمبر 2021، وتابع محصول زراعة القمح، واليوم أطلق موسم الحصاد للذهب الأصفر، ويعد المشروع هو أحد المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في إطار تدعيم منظومة الأمن الغذائي، خاصة وأنه أحد قضايا الأمن القومي التي تهتم بها الدولة المصرية، موجها التهنئة للمزارعين المصريين بمناسبة موسم الحصاد.

بدء حصاد 65 ألف فدان قمح في المرحلة الأولى

وأوضح «القصير» في حواره مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، على فضائية «اكسترا نيوز» أن الرئيس السيسي سيطلق اليوم بدء حصاد 65 ألف فدان قمح، وتمثل المرحلة الأولى، والمشروع بأكلمه يتضمن 110 آلاف فدان مزروعين قمح ونخيل بمختلف أنواعه، وسترتبط بها مشروعات عدة مثل الصوامع والتصنيع الزراعي ومحطات الغربلة، ويترتب عليها إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتشغيل الشباب والمرأة في مناطق الصعيد، ويؤدي ذلك لتخفيض الفجوة في السلع الغذائية وتحقيق المزيد من الإنتاج وطمأنة الشعب المصري، بإضافة مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية.

وجاء ذلك على هامش إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى في جنوب الوادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة.