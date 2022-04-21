سيدة المترو: «كنت بنصح البنات يلبسوا ملابس محتشمة عشان زي بناتي»

قالت سيدة المترو في محضر الشرطة، عقب القبض عليها، إنها كانت توجه رسالة نصح للفتيات داخل مترو الأنفاق خلال وجودها في العربة المخصصة للسيدات، أول أمس، وأنها قالت للفتاة: «أنتِ زي بنتي بلاش تلبسي الهدوم المكشوفة أوي دي، عشان محدش يضايقك من الشباب».

سيدة المترو: وبخت الفتاتين عندما فوجئت بردهما

وأضافت سيدة المترو في محضر الشرطة أنها وبخت الفتاة وصديقتها عندما فوجئت بردهما بأسلوب غير لايق بقولها: «أنتِ مالك أنا لابسة كويس خليكي في حالك، وغيرها من الألفاظ التي لا يجب أن تتحدث بها الفتيات مع الأشخاص في مقام والديها».

وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة ضرب الفتاتين داخل محطة مترو الأنفاق، وتم ترحيل المتهمة إلى النيابة العامة منذ قليل للتحقيق معها.

فيديو متداول على مواقع التواصل

وكانت أجهزة الأمن رصدت فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر سيدة بالاعتداء على فتاتين بالضرب والتوبيخ بسبب ملابسهما التي زعمت السيدة أنها غير محتشمة، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من رواد تلك المنصات بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك السيدة.

وتمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على السيدة، وتبين أنها تقيم في دار السلام ولها معلومات جنائية وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الواقعة وأنها كانت تنصح الفتاتين فقط.