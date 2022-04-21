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السيسي يلتقط صورة جماعية مع المسؤولين عن إدارة مشروع توشكي

كتب:

محمد أيمن سالم
09:00 ص | الخميس 21 أبريل 2022
صورة جماعية بمشروع توشكى

صورة جماعية بمشروع توشكى

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة جماعية مع القائمين على إدارة مشروع توشكى من مهندسين ومزارعين وفنيين وعمال، بعد اكتمال جولته في تفقد مشروع توشكى وإطلاق موسم حصاد القمح.

انطلاق موسم الحصاد

وجاء ذلك على هامش إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى في جنوب الوادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة.

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بقلم محمد أيمن سالم