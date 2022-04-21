السيسي يلتقط صورة جماعية مع المسؤولين عن إدارة مشروع توشكي

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة جماعية مع القائمين على إدارة مشروع توشكى من مهندسين ومزارعين وفنيين وعمال، بعد اكتمال جولته في تفقد مشروع توشكى وإطلاق موسم حصاد القمح.

انطلاق موسم الحصاد

وجاء ذلك على هامش إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى في جنوب الوادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة.