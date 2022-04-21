وزير الزراعة: نطالب المزارعين بتوريد كامل إنتاجهم من القمح.. نراهن على وطنية المصريين

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تعتبر من أعلى الدول في إنتاج وحدة المساحة بالنسبة للقمح بمتوسط 19 أردبا للفدان، وكذلك استنباط أصناف تتكيف مع التغيرات المناخية بإنتاجية أعلى.

دفع فوري لتوريد القمح

وأوضح «القصير» في حواره مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، على فضائية «إكسترا نيوز» أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجرى زيادة نقاط استلام القمح لتقريب المسافات على المزاعين بإجمالي 450 نقطة استلام، وخاصة في منطاق التركز، بالإضافة للدفع النقدي في خلال 48 ساعة للمزارعين وبشكل فوري.

«الزراعة» تراهن على وطنية المصريين

وأضاف وزير الزراعة أن هناك تعليمات بالتنسيق بين المحافظات والجمعيات التعاونية والمواطنين للإسراع بتوريد المحصول بحد أدنى 12 أردبا للفدان، مطالبا المزراعين بتوريد كامل الإنتاج «نراهن على وطنية الشعب المصري والمزراعين بصفة خاصة، ووجدانهم داعمين للدولة في كل وقت».

وجاء ذلك على هامش إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى في جنوب الوادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة.