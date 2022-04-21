انتعاش أسعار النحاس بسب توقعات توقف الإمدادات العالمية

انتعشت أسعار النحاس، اليوم الخميس، مدعومة بآمال في مزيد من التحفيز في الصين، المستهلك الرئيسي للمعادن، لدعم اقتصادها المتضرر من الوباء والمخاوف المستمرة بشأن الإمدادات من «بيرو» و«تشيلي» المنتجين الرئيسيين.

ارتفع سعر النحاس القياسي لمدة ثلاثة أشهر

ووفقا لـ«رويترز»، ارتفع سعر النحاس القياسي لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7 ٪ إلى 10294 دولارًا للطن، بعد انخفاضه بنسبة 0.8 ٪ أمس الأربعاء.

وارتفعت عقود النحاس الأكثر نشاطًا في مايو في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.2٪ إلى 74670 يوان (11.639.91 دولار)، في حين قال رئيس وزراء بيرو، أمس، إن بلاده ستعلن حالة الطوارئ بالقرب من منجم كواجون التابع لشركة «Southern Copper Corp»، حيث ضربت الاحتجاجات المناجم الكبرى في البلاد، مما أوقف 20٪ من إنتاج النحاس المحلي.

احتجاجات العمال ونشطاء البيئة

وخفضت مؤسسة «بي إتش جروب BHP Group» توقعاتها السنوية لإنتاج النحاس، اليوم الخميس، حيث تضررت العمليات في أحد المشروعات الكبرى في تشيلي من احتجاجات العمال ونشطاء البيئة، فضلاً عن نقص العمالة بسبب ارتفاع حالات COVID-19.

تغييرات هيكلية في صناعة المعادن الروسية

وكانت الولايات المتحدة فرضت، يوم الثلاثاء، عقوبات على بنك تجاري روسي وأوليغارشية وعشرات الأفراد، وفقًا لموقع وزارة الخزانة على الإنترنت، فيما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إلى تغييرات هيكلية في صناعة المعادن الروسية لمواجهة العقوبات الغربية.

وقالت شركة «أمبيركس» للتكنولوجيا الصينية المعاصرة، إن شركة تابعة لها فازت بحقوق منجم لليثيوم في مقاطعة جيانغشي بجنوب البلاد مقابل 865 مليون يوان (134.76 مليون دولار).

في الوقت ذاته تراجعت أسهم البر الرئيسي للصين وهونج كونج متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، لكن التراجع الليلي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد قدم الدعم لمؤشرات مرجعية أخرى.