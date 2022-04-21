المالية تطرح 10 ملايين جنيه فكة ضمن مشروع «توثيق ذاكرة مصر»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الوزارة مستمرة في جهود تنمية الوعي الوطني من خلال تعظيم دور مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، لتوثيق «ذاكرة مصر» عبر سك أهم الأحداث التاريخية، والمنجزات التنموية غير المسبوقة، على العملات المتداولة والتذكارية، من خلال تصميمات مصرية خالصة تسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية؛ بما يتسق مع المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، على أسس قوية ترتكز على ترسيخ الوعي الثقافي والفكري السليم.

طرح 4 ملايين جنيه عملات معدنية فئة «الجنيه»

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنّه جرى طرح 4 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، تخليدًا لذكرى مرور 90 عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران، فضلًا عن إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الجنيه الواحد ومن الفضة فئة «المئة، والخمسين» جنيهًا.

وأضاف أنّه جرى طرح أيضًا 6 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية؛ باعتبارها منبر التنوير بمصر والشرق الأوسط، وأحد رموز الثقافة ونشر العلم بالعالم العربي على مدار قرن ونصف القرن من الزمان.

ثقافة وتنوير

وأشار إلى أنّ دار الكتب والوثائق القومية تُعد ضمن أهم الكيانات الثقافية في مصر، فهي كانت ولا تزال مُلتقى كبار الكُتاب والمفكرين وأعلام العلم والأدب، موضحًا أنّ العملات المعدنية المساعدة من «الفكة»، التي جرى طرحها لدار الكتب والوثائق القومية تحمل شعار «ثقافة، وتنوير»؛ بما يُرسخ قيمة هذا المنبر الذى يحمل بين طياته وثائق ومخطوطات ومقتنيات تاريخية لا تُقدر بثمن.