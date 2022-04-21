وصول حسن راتب وعلاء حسانين لحضور جلسة النطق بالحكم في «الآثار الكبرى»

وصل رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت»، قبل قليل، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، لحضور جلسة محاكمتهما في قضية الآثار الكبرى.

قضية الآثار الكبرى

كما وصل بخلاف حسن راتب وعلاء حسانين، 21 متهما آخرين، لحضور جلسة محاكمتهم في قضية الآثار الكبرى، التي تعقد برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.