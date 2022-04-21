الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى اليوم

تنظر الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الخميس، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».

وتعقد جلسة قضية الآثار الكبرى برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

وحجزت المحكمة الجلسة الماضية التي عقدت يوم 12 مارس الماضي، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز لليوم الخميس، للحكم.

ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع

وأثناء مباشرة النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين وجهت للمتهم حسن راتب، الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار بها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.

عصابة التنقيب عن الآثار

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسين، و21 آخرين محبوسين عدا هاربين اثنين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.