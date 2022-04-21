أرخص أماكن بيع الملابس في القاهرة.. «اشتري لبس العيد بأقل سعر»

مع قرب انتهاء شهر رمضان، تستعد الأسر المصرية لشراء ملابس العيد، خاصة من لديها أكثر من طفل، وهذا يحتاج إلى ميزانية خاصة، ونظرا للتباين الكبير في أسعار بيع الملابس بشكل عام في جميع المحلات والمولات التجارية، تسعى الكثير من الأسر للبحث عن أرخص أماكن لبيع الملابس في الأسواق المحلية المصرية، خاصة التي لا تحمل ماركات أجنبية، لكنها صناعة مصرية بأسعار أرخص عن المحلات التجارية التي تحمل علامات تجارية مختلفة في الملابس.

أماكن لبيع ملابس العيد

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، أرخص الأماكن والأسواق التجارية التي يستطيع أي مواطن شراء الملابس الصيفية أو ملابس العيد، وذلك بأسعار أقل كثير من المولات والمحلات التجارية الكبري.

تعتبر الأسواق الشعبية الشهيرة في القاهرة، أكثر الأماكن التي تجذب شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة من الأسر متوسطة الدخل فيما أقل، حيث تحتوي على نوعيات وأشكال مختلفة من الملابس، وجميع أنواع المفروشات لتجهيز العرائس، وبأسعار مخفضة بشكل كبير.

أرخص أماكن بيع الملابس في القاهرة والجيزة

- وكالة البلح، على بعد خطوات قليلة من ميدان التحرير، بوسط القاهرة.

- سوق الإمام «الجمعة»، وهو يقع قرب منطقة مقابر الإمام الشافعي بوسط القاهرة القديمة، ويقام كل يوم جمعة فقط.

- سوق غزة، وهو يقع بمنطقة الزاوية الحمراء بواسط القاهرة.

- سوق الغورية، يقع بمنطقة الغورية، بمنطقة الجمالية.

- شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.

- سوق الجيزة، يقع في ميدان الجيزة، بجوار شارع جامعة القاهرة، وسنترال الجيزة.

- سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.

- منطقة الموسكي، وتقع بجوار شارع المعز ومستشفى الحسين، وهي أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة، وقريبة من منطقة وسط البلد.