الذهب يخسر 5 جنيهات اليوم.. لماذا تراجع قبل عيد الفطر؟

سجّلت أسعار أعيرة الذهب تراجعا بقيمة 5 جنيهات في محلات الصاغة، اليوم الخميس، مع بداية تعاملات البورصات العالمية قبيل عيد الفطر المبارك، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1953.21 دولار للأونصة واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1956.20 دولار.

سعر الذهب محليا

وبلغ سعر الذهب اليوم الخميس 12-4-2022 لعيار 24 بسعر 1.274 جنيه، فيما بيع عيار 21 بسعر 1.115جنيه، وبيع عيار 18 بسعر 956 جنيهات، وبيع الجنيه الذهب بسعر 8.190 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر عيار 24 سعر 62.81 دولار، فيما بيع عيار 22 بسعر 57.57 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 54.95 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 47.10 دولار.

أسعار المعادن بعد تراجع الذهب

وتراجعت المعادن أيضا بعد خسائر الذهب، حيث انخفضت الفضة 0.4% إلى 25.08 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بحدود 0.1% إلى 986.42 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 2444.43 دولار للأوقية.

أسباب تراجع الذهب اليوم

وارجع رفيق العباسي، رئيس شعبة صناع الذهب والمجوهرات الأسبق بالغرف الصناعية، أسباب تراجع الذهب لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات الأولى للبورصات العالمية، إلى 3 أسباب، وهي:

- زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والعائد على سندات الخزانة، والمعدن النفيس شديد الحساسية تجاه ذلك لأنه يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

- تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، أول أمس الثلاثاء بفعل التوترات الجيوسياسة الحاصلة في شرق أوروبا، بما ساهم في التحوط بالملاذ الآمن.

- تثبيت سعر الفائدة على العملة الصينية، وهو ما يضر بالذهب لكون المعدن النفيس شديد الحساسية.

هل يرتفع سعر الذهب قبيل عيد الفطر؟

وتوقع رئيس الشعبة السابق، استمرار هبوط سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، لكن بشكل مؤقت قبيل عيد الفطر، ثم الصعود نحو 2000 دولار تدريجيا بعد عيد الفطر المبارك، لأن الارتفاع وسط هذه الأحداث العالمية المتلاحقة تجعل الصعود سيد الموقف مقابل الذهب.