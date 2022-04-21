أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك مع بداية أيام العشر الأواخر من الشهر الكريم، وهو ما تزداد معه عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القليوبية 2022، وتكشف الحسابات الفلكية أن غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك فلكيًا يوم 2 مايو 2022.

«الوطن» تستعرض موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القليوبية 2022، في إطار الخدمات التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القليوبية

ووفق إمساكية شهر رمضان، فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القليوبية 2022، ستكون في الساعة 05:36 صباحًا في المساجد الكبرى الجامعة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك حتى يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

ضوابط صلاة العيد القليوبية 2022

في سياق متصل، أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان له، أن صلاة العيد ستكون متاحة فيما يقرب من 2200 مسجد على مستوى المحافظة، وأنه تم التنبيه على الأئمة ومديري الإدارات الفرعية للمديرية بتجهيز وتعقيم المساجد وتشكيل لجان لمتابعة الطوارئ خلال فترة صلاة عيد الفطر المبارك.

إنشاء غرفة عمليات في أوقاف القليوبية

وأشار أنه جرى إنشاء غرفة عمليات في أوقاف القليوبية برئاسته لتكثيف العمل خلال وقت صلاة العيد، ورصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.