نائبة تطالب بمواجهة التسول بزي عمال النظافة: عصابات منتشرة في الشوارع

طالبت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بإجراءات لمواجهة ظاهرة التسول بزي عمال النظافة، التي تنتشر في العديد من شوارع القاهرة، ما يؤثر سلبا على الشكل العام ويعطي انطباعا أنّ الحكومة مقصّرة في رعاية محدودي الدخل والمحتاجين، رغم كل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية المستمرة برعايتهم.

ظاهرة التسول في الشوارع

وقالت عفيفي لـ«الوطن»، إنّ شهر رمضان الكريم شهد امتلاء معظم شوارع القاهرة برجال يرتدون زي عمال النظافة، ويمسكون في أيديهم مكنسة، بهدف استعطاف المواطنين وسؤالهم عن الزكاة، موضحة أنّ الأمر تعدى طرق التسول عبر نوافذ السيارات والجري ورائها في الإشارات كنوع من الإصرار للحصول على أي مبلغ مالي.

وأضافت النائبة، أنّ الجديد في الأمر هو استخدام عصابات التسول، أطفال يعانون من التأخر العقلي أو العجز الجسدي، لاستعطاف المارة بسبب ظروفهم الصحية، ما يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجريمة في حق المجتمع.

مناقشة ملف التسول

واقترحت عضو مجلس الشيوخ، مناقشة ملف التسول في الشوارع، الذي أصبح ظاهرة بغيضة، مع الجهات المسؤولة في الدولة، لمواجهة هذه الظاهرة، وتفعيل القوانين التي تجرّم هذا السلوك، واضطلاع الجهات المعنية بتنفيذها.

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي، أنّ الدولة المصرية تسعى بكامل جهدها لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحة أنّ عصابات التسول أصبحت تطور نشاطها، بالاعتماد على سيدات من كبار السن، واستخدام الأطفال في إشارات المرور لكسب تعاطف المارة، والجديد هو استخدام أطفال يعانون من التأخر العقلي، ما يجعلنا ننتبه إلى خطورة هولاء الأشخاص.