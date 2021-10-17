مستقبل وطن الأقصر يوزع 2000 علبة حلوى المولد النبوي على عمال النظافة

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالأقصر، عدد 2000 علبة حلوى المولد على فئات العمالة بمحافظة الأقصر، ومن بينهم عمال النظافة وسائقين وفئات عمالة من المستحقين وغيرهم، كهدية من الحزب تقديرًا لجهودهم وحرصاً من أمانة الحزب على إدخال البهجة والسرور على هذه الفئات بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك في إطار سياسة حزب مستقبل وطن لدعم فئات المجتمع ومشاركة منه للمواطنين في مختلف المناسبات.

«حلاوة المولد» هدية لعمال النظافة

وأعلنت أمانة العلاقات العامة بأمانة محمد عمران، وأمانة بندر الأقصر، بأمانة المهندس أبو المعارف العماري، بالتنسيق بين المهندس هيثم حجاج أمين التنظيم، ووليد عمر الضوي عضو هيئة المكتب بأمانة الحزب بالبندر، عن توزيع هدية الحزب على العمال بمنطقة حي شرق وحي شمال وحي جنوب وحي المطار بمدينة الأقصر، وذلك في إطار احتفالات الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف.

توزيع حلوى المولد مجانا على المستحقين

فيما أوضح النائب الدكتور محمد العماري، أن أمانة الحزب بالأقصر وفرت الآلاف من علب حلوى المولد لتوزيعها مجانا على المستحقين، وذلك بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لافتا إلى أن هذه الهدية هي أقل ما يقدمه الحزب لدعم هذه الفئات، مشيراً إلى أن المناسبات والأعياد فرصة لإدخال البهجة والسرور والتأكيد على مشاركة جميع فئات المجتمع في مظاهر الاحتفال، مؤكداً مواصلة الحزب تقديم الهدايا للمستحقين وذلك مشاركة منها للمواطنين في مختلف المناسبات.