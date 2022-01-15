«فودة»: تكريم عمال النظافة بشرم الشيخ بعد نجاح منتدى شباب العالم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن مصر تحدت وباء كورونا المنتشر في كل الدول ونجحت في تنظيم منتدى شباب العالم على أعلى مستوى تنظيمين مشيرا إلى صرف مكافأة لعمال النظافة والجنود المجهولة التي شاركت في نجاح المنتدى.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفرق الطبية في مطار شرم الشيخ نجحت في المهام المكلفة بها، وجري التأكد من سلامة كل المشاركين في المنتدى من إصابتهم بفيروس كورونا، وخضع الجميع للقواعد والإجراءات الصحية المتفق عليها.

روبوت التعقيم داخل قاعة المؤتمرات

وأكد «فودة»، أن القائمين على تنظيم منتدى شباب العالم نفذوا فكرة رائعة، وهي وجود روبوتات متحركة وثابتة داخل قاعة المؤتمرات لتعقيم المشاركين والكشف عن درجة حرارتهم، وتوفير أدوات التعقيم اللازمة، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل القاعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المحافظ بالفرق الطبية التي تواجدت طوال فترة المنتدى لتقديم المساعدة والدعم، وقال «لدينا حجر صحي على أعلى مستوى»، وقدم الشكر إلي الدكتورة محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبدالجواد مدير هيئة الإسعاف فرع جنوب سيناء وجميع العاملين الذين ضربوا نموذجا في العمل والتنظيم.

تكريم الجنود المجهولة

وأثنى محافظ جنوب سيناء على الجنود المجهولة في مدينة شرم الشيخ، ومنهم عمال النظافة والجهاز التنفيذي للمحافظة، مثمناً جهودهم في ظهور المدينة بالمظهر اللائق والمشرف الذي أشاد به جميع وفود العالم المشاركين بمنتدى شباب العالم، الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة شباب 196 دولة.

وأشار إلى إقامة حفل مساء أمس احتفالاً بنجاح المنتدى وسط عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ بالمسرح المكشوف، بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأقيمت مأدبة عشاء، وعروض واستعراضات فلكولورية.