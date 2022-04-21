غلق 3 عيادات بدون ترخيص وإحالة 184 عاملا للتحقيق في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام في البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وفريق العلاج الحر بمديرية الصحة والوحدة الصحية لمركز ومدينة دمنهور، حملات مرورية مكبرة شملت 10 منشآت طبية خاصة.

غلق عيادات بدون ترخيص

وأسفرت الحملات عن غلق 3 عيادات تدار بدون ترخيص، كما تم توجيه عدد 3 إنذارات لتطبيق سياسة مكافحة العدوى، وتوجيه إنذار لتجديد رخصة، كما تم المرور على عدد 3 عيادات مرخصة، ولا يوجد بهما أي ملاحظات.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

حملات مكبرة على المستشفيات والوحدات الصحية

كما شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة انضباط إداري على المصالح الحكومية شملت المرور على «مستشفى الحميات - مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بدنشال - مركز طبي ناصر - الوحدات الصحية بقريتي أفلاقة ودنشال - الوحدة المحلية بقرية أفلاقة».

وأسفرت الحملة عن وجود 54 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني بـ4 منشآت حكومية، ورصد 130 حالة ترك عمل دون سند قانوني بـ4 منشآت حكومية.

ودد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.