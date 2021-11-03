أخبار البحيرة اليوم.. غلق منشآت طبية وإصابة شاب بطلق ناري

شهدت محافظة البحيرة عدداً من الأحداث الهامة اليوم الثلاثاء، كان من أهمها إعلان المحافظ، اللواء هشام آمنة، أن الدولة قامت بتدعيم القطاع الصحي في البحيرة، خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، بقيمه إجمالية بلغت 3 مليارات و300 مليون جنيه.

حملات تفتيشية بمدن ومراكز البحيرة

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات، أسفرت عن إحالة 107 من العاملين من أطباء وأطقم وفنيين وإداريين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.

حملات على المنشآت الطبية

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والإدارة الصحية بمركز أبوحمص، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن ضبط 4 منشآت طبية دون تراخيص، وتم غلقها.

إزالة التعديات على الزراعات وأملاك الدولة

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة، وردع المخالفين، حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعديات على مساحة بلغت 25070 متراً مربعاً.

توزيع البط على المستفيدين بدمنهور

وأضاف محافظ البحيرة أنه تم توزيع 960 طائر «بط» بقرية «إفلاقة»، التابعة لمركز دمنهور، على عدد 48 مستفيداً، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن، 42 ألف و660 طائر، على 2133 مستفيداً من مشروع البط.

وتابع أن المشروع يهدف الى رفع المستوى الإقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، وتحقيق التنمية بالقرى، من خلال تقديم 20 «بطة مسكوفي» للأسر المحتاجة، والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع، بالتعاون بين الأجهزة المعنية.

إنجازات قطاع القوى العاملة

وأضاف المحافظ أن قطاع القوى العاملة شهد العديد من الإنجازات خلال 3 أعوام فقط، حيث تم تنفيذ 7 مشروعات وبرامج، بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه، عبارة عن 3 مشروعات بتكلفة 8 ملايين جنيه، و4 برامج بتكلفة 37 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص العمل للشباب وأبناء المحافظة.

إصابة شاب بطلق ناري

وشهدت محافظة البحيرة إصابة شاب يُدعى «حسام محمد»، مقيم بعزبة «الفتحية»، بدائرة مركز رشيد، بطلق ناري، تسبب في إصابته بكسر في الحوض، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

حملة تموينية

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية أسفرت عن ضبط 50 «شيكارة» علف دواجن، سعة 50 كيلوجرام، بإجمالي كمية 1250 كيلوجرام مجهولة المصدر، و6 «شكاير» علف دواجن بياض مجهول المصدر، ومصنع ألبان غير مرخص، لا يوجد به سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.