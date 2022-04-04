غلق وتشميع 6 منشآت طبية مخالفة خلال حملة رقابية في البحيرة

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية والوحدة المحليه برشيد، في حملة رقابية على المنشأت الطبية الخاصة.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عيادتين بالشمع الأحمر، كما تم ضبط 4 عيادات خاصة مخالفه لشروط الترخيص و أخرى مخالفة لمكافحة العدوى، وضبط 4 منشآت طبية مختلفة التخصصات تدار بدون ترخيص.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور، والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.