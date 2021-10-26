تفاصيل غلق 3 منشآت طبية غير مرخصة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية خلال أسبوع، غلق مستشفيين ومركز طبي خاص، بعدما رصدت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية مخالفات جسيمة بتلك المنشآت على رأسها عدم وجود تراخيص ووجود غرف عمليات غير مطابقة للمواصفات والافتقار للاشتراطات الصحية السليمة.

تكثيف الحملات على المنشآت الصحية الخاصة

وشنت إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق والحسينية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدن الزقازيق والحسينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز طبي بمدينة الزقازيق يعمل دون ترخيص، كما تمكنت الحملة من ضبط مستشفى بالحسينية تعمل دون ترخيص، ورصدت الحملة خلال تفتيش المركز الطبي وجود غرفة عمليات غير مرخصة، وبالتفتيش تبين وجود أدوية ومستلزمات طبية دون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية، كما رصدت الحملة في مستشفى الحسينية 3 غرف عمليات غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، ما يمثل خطر داهم على صحة المرضى.

أدوية ومستزلمات طبية دون فواتير

وتبين أيضا عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما عثرت الحملة على أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير بإجمالي 4909 مخالفة دوائية، وقررت مديرية الصحة إغلاق المركز الطبي وكذلك المستشفى بعد عرض القرار على محافظ الشرقية لاتخاذ الإجراء اللازم.

ضبط مستشفى بأبوحماد دون ترخيص

وفي السياق نفسه، شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملة أخرى أسفرت عن ضبط مستشفى بمدينة أبوحماد تعمل دون ترخيص، وتم ضبط مخالفات دوائية بواقع 1530 عبوة دواء ومستلزمات طبية مخالفة ومجهولة المصدر ودون فواتير، كما تم تشميع غرفة العمليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة جنح لسنه 2021 بمركز شرطة أبوحماد.

توجيهات وزارة الصحة بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية

ومن جانبه قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان صحفي، إن الحملات جاءت في إطار خطة وزارة الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق المحافظة، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.