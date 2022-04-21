حفيد صلاح جاهين في ذكرى وفاته الـ36: السيرة أطول من العمر.. وإلى لقاء

يوافق اليوم الذكرى الـ36 على رحيل الشاعر العامية الكبير صلاح جاهين، فهو الفنان والرسام والممثل والحكاء الكبير، والملقب بشاعر الثورة وفيلسوف البسطاء، والضاحك الباكي. ولد في القاهرة فى 25 ديسمبر 1930، ومن أشهر أعماله رباعيات صلاح جاهين التي تحمل فلسفته وخلاصة تأملاته في الحياة، وكتب ما يزيد على 160 قصيدة منها «على اسم مصر»، و«الدرس انتهى» عن مجزرة بحر البقر، و«تراب دخان»، كما أنتج عددا من الأفلام من بينها «عودة الابن الضال»، و«أميرة حبي أنا».

أبرز أعمال صلاح جاهين في رمضان

قدم صلاح جاهين أيضا العديد من الأشعار المصاحبة للأعمال الفنية ومن بينها الفوازير التي ارتبط تقديمها بشهر رمضان المبارك، فوازير «لغز الملكة شهرزاد»، «عروستي»، «الخاطبة»، بخلاف فوازير الإذاعة مع آمال فهمي، وعدد من المسلسلات من بينها مسلسلي «بوجي وطمطم» للأطفال، «هو وهي» وأوبريت «الليلة الكبيرة»، والتي تعد أيقونة من الأعمال الفنية المصرية.

و أحيا الشاعر أحمد حداد، حفيد كل من الشاعرين الكبيرين فؤاد حداد وصلاح جاهين ذكرى جده قائلا عبر «فيسبوك»: «النهاردة بيفوت 36 سنة وأنت في مكان تاني، بس عايش بفنك، مع الأطفال قبل الكبار، أي طفل من أي زمن بيحبك، من غير ما يشوفك أو يعرفك».

حفيد صلاح جاهين: السيرة أطول من العمر وإلى اللقاء

وتابع: «السنة دي زي السنة اللي فاتت، ذكراك جاية في رمضان، صحيح ماحناش في زمن بوجي وطمطم والخاطبة وعروستي وهو وهي، بس هما موجودين زي ما أنت موجود، بيدخلوا علينا بيك مع دخلة رمضان».

وأشار «حداد» في المنشور الذي كتبه لإحياء ذكرى جده صلاح جاهين: «بس المختلف السنة دي، إن نانا سوسن زكي (زوجته الأولى) جات لك، كان بقالها 36 سنة كل ما تيجي سيرتك تقول يا عيني يا صلاح، وكنت باشوفها بتقرا كل حاجة مكتوبة عنك وتكلمك في الصلاة، خلوا بالكم من بعض، وكمان عهدي جالك وحبايب كتير، ده فوق ده باينه ونس جدا، إحنا كمان متونسين بيكم، السيرة أطول من العمر وإلى اللقاء».