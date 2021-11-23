شريف منير: بسمع ويجز.. ولو صلاح جاهين عايش كان هيحبه

كشف الفنان شريف منير، أنه يحب الاستماع لـ«ويجز»، مشددًا على أنه «مجتهد وشاطر ومش بيقول كلام وحش، وأعتقد إن صلاح جاهين لو كان عايش كان هيحبه».

هاني شاكر لا يحاول منع الموسيقى

وأضاف «منير»، في لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، أن الفنان هاني شاكر لا يحاول منع الموسيقى، ولكنه يحاول منع الكلمات والألفاظ المسيئة، مشددًا على أن «هانى شاكر مش ممكن يمنع موسيقى معينة، ولو حد عنده طاقة غنائية وبيعرف يغنى وحتى لو بيغنى وصوته أجش، مش ممكن هانى شاكر هيمنعه، لكن هو بيتكلم عن الكلام أن الناس تعمل كلام كويس مش ألفاظ مسيئة».

وكشف أن أغاني المهرجانات لها شعبية كبيرة، والناس في الدنيا أذواقها مختلفة، وكل شخص يحق له أن يستمع إلى أي نوع يرغب فيه، وبعض الناس تحب الأوبرا، وبعضهم يحب المهرجانات، مشددًا في الوقت نفسه: «لكن أنا ضد الكلام الخارج اللى يبوظ جيل، وضد الهجوم على هاني شاكر أيضا لأنه راجل له مكانة ومسؤول وبيتكلم صح».

تفاصيل مسلسل إجازة مفتوحة

أما عن أحدث أعماله، وهو مسلسل «إجازة مفتوحة»، فأشار إلى أنه لأول مرة يدخل في عمل مدته 40 حلقة، موضحًا: «هو أصلا كان 45 حلقة، لكن حاولت تقليله، و«اللى الناس متعرفهوش أننا اشتغلنا 8 أيام وتوقفنا 3 شهور؛ بسبب ظروف إنتاجية ووقت مسلسلات رمضان، وفجأة لازم نشتغل عشان العرض قرب، فعملنا الـ40 حلقة في 61 يوم، وكنا كل يوم بنشتغل من 18 إلى 22 ساعة وتعبنا جدًا».

وأشاد منير بالطاقة الإيجابية التي كانت تبثها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في فريق العمل، موضحًا أنها طلبت منه أن يعملا معًا على المسرح، وقالت له: «يا ولا عايزين نشتغل مسرح مع بعض».