عاجل .. السجن 5 سنوات لـ حسن راتب و10 لـ علاء حسانين في «الآثار الكبرى»

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 5 سنوات على رجل الأعمال حسن راتب، و10 سنوات لـ علاء حسانين الشهير إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت»، وغرامة مليون جنيه، لإدانتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى».

الحكم في قضية الآثار الكبرى

كانت النيابة العامة أحالت علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين بينهم اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات، بتهم التنقيب عن الآثار دون تصريح من الجهات المختصة، وعرفت القضية بـ«الآثار الكبرى».

انهيار أسر المتهمين

وعقب صدور الحكم، انهارت أسر المتهمين، وتعالت الصرخات داخل المحكمة عقب.