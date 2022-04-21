«السياحة»: تركيب «GPS» في كافة المركبات السياحية لضمان سلامة السائحين

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن كافة «الأتوبيسات» السياحية التي تملكها مصر قامت بتركيب أجهزة التتبع «GPS»، فيما قامت نحو 12% من سيارات «الليموزين» السياحية بتركيب ذات الجهاز، بينما قام نحو 50% من «الميكروباصات» و«الميني باص» السياحية بتركيب جهاز التتبع.

وأضاف «العناني» أنه، قبل نهاية العام الحالي، ستكون كافة المركبات السياحية لديها أجهزة تتبع متصلة بوزارة السياحة ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن تركيب تلك الأجهزة يضمن سلامة وأمن السائحين أثناء استقلالهم للمركبات السياحية.

إلزام كافة السيارات التي تنقل سياح بتركيب جهاز تتبع

وتابع «العناني»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشهور المقبلة ستشهد صدور قوانين تلزم كافة المركبات غير السياحية التي تنقل السائحين، بتركيب جهاز التتبع «Gbs»، موضحًا أنه لن يسمح بعد صدور تلك القوانين بقيام أي وسيلة نقل بالتعامل مع السياح دون أن يكون بها جهاز تتبع.

وأشار «العناني» إلى أن كافة «الأتوبيسات» العاملة بمدينة شرم الشيخ ستتحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة، وذلك قبل انعقاد موتمر قمة المناخ العالمي في دورته الـ27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالي.

تعويض الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا

وأوضح «العناني» أن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص يعمل حاليًا على استهداف أسواق سياحية جديدة تسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر، لاسيما بعد توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا بعد الحرب التي نشبت بينهما الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن السياح الأوكران والروس كانوا يمثلون نحو 40 إلى 45% من إجمالي أعداد السياح الذين استقبلتهم مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021، ولافتًا إلى انه بالرغم من أن تلك النسبة تبدو كبيرة، إلا أن الحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها اتخذت قرارات لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة.

وتابع وزير السياحة والآثار: «تلك الإجراءات تمثلت في جلب أسواق سياحية بديلة وتيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد من الدول وتحفيز منظمي الرحلات الأجانب وتكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية وتشجيع السياحة الداخلية ».