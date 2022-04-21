العناني: إغلاق أي شركة سياحة تعمل بعيدا عن بوابة العمرة أو تنصب على المواطنين

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إنه سيتم غلق أي شركة سياحة تقوم بتسفير المعتمرين بعيدا عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة أو تنصب على المواطنين الراغبين في أداء العمرة، متابعًا: «وجهت قطاع الشركات السياحية بالوزارة إلي غلق أي شركة سياحة تقوم بالعمل بعيدا عن بوابة العمرة أو تنصب على المصريين وبعد ذلك يتم التحقيق معها».

الألمان والبريطانيون الأكثر تواجدا بمصر حاليا

وأضاف خلال اللقاء الذي عقده بالمتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستعراض جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وآليات عملها خلال الفترة المقبلة، أن السياح الألمان والبريطانيين هم الأكثر تواجدا بالمدن السياحية الحالية، لافتا إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهر أبريل الجاري شهدت زيادة مطردة بسبب أعياد الربيع.

فنادق شرم الشيخ صديقة للبيئة

وأشار إلى أن جميع المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ بدأت في تطبيق آليات التحول لتكون صديقة للبيئة، لافتا إلى أن كل الأتوبيسات السياحية التي ستعمل خلال مؤتمر قمة المناخ العالمي الذي تستضيفه شرم الشيخ أواخر العام الجاري ستعمل بمواد صديقة للبيئة.

وأوضح أن الوزارة نجحت في زيادة الجهات التي تقوم بتمويل صندوق السياحة الذي ينفق علي حملات التنشيط السياحي لمصر في الخارج لتكون 16 موردا بعد أن كانت تعتمد على مورد واحد فقط.