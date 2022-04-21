فضل العشر الأواخر من رمضان 2022.. الرسول أوصي بإحيائها تقربا لله

فضل العشر الأواخر من رمضان 2022، من الأمور التي يحرص المسلمون على البحث عنها، طمعا فى رحمة الله عز وجل والعتق من النار .

وفضل العشر الأواخر من رمضان الكريم من الأسئلة الشائعة عبر محركات البحث، وقدمت دار الإفتاء المصرية أكثر من سند ودليل لأهمية وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

دار الإفتاء المصرية فى حكمها على فضل العشر الأواخر من رمضان

وأشارت دار الإفتاء المصرية في فيديو لها عبر موقعها الإلكتروني إلى أهمية الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وحثت المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة.

سنن الرسول الكريم في العشر الأواخر من شهر رمضان

وحثت دار الإفتاء المصرية المسلمين، إلى التقرب من الله سبحانه وتعالي أكثر من أي وقت مضى، استنادا إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، حيث كان صلي الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله.

ويأتي فضل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم لحث المسلمين على الإكثار من الصدقات والإحسان للفقراء والمحتاجين وإخراج الزكاة عمل الخير وصلة الأرحام .

ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان

وفى العشر الأواخر من شهر رمصان الكريم ،ينتظر الصائمون اغتنام ليلة القدر، وهى خير من ألف شهر ولفضل هذه الليلة العظيمة مكانها، ففي كتابة العليم قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»