فضل الصدقة في العشر الأواخر من رمضان.. الأجر يتعاظم خلال هذه الأيام

فضل الصدقة في العشر الأواخر من رمضان.. من الأمور التي يتساءل عنها الكثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض، بالتزامن مع بدء العشر الأواخر من رمضان، وهو ما أوضحته وزارة الأوقاف المصرية، في خطبة العشر الأواخر من رمضان، والتي أصدرتها، اليوم، بلغة الإشارة.

فضل الصدقة في العشر الأواخر من رمضان

تطرقت خطبة وزارة الأوقاف إلى فضل الصدقة في العشر الأواخر من رمضان، فجاء نص الخطبة: «إذا كانت أبواب الطاعة في هذه الأيام والليالي المباركة متعددة ومتنوعة، فإن العاقل لابد له من ترتيب أولوياته، فيقدم ما يتعدى نفعه على قاصر النفع أو محدوده، لذلك يتأكد في هذه الأيام إخراج زكاة الفطر، ويجدر التعجيل في إخراجها قبل العيد، توسعة على الفقراء والمساكين، والأيتام والمحتاجين، وتمكينا لهم من قضاء حوائجهم، قبل دخول العيد عليهم».

هل يجوز إخراج الزكاة نقدا؟

واستكمالا للحديث عن فضل الصدقة في العشر الأواخر من رمضان، وهل يجوز إخراج الزكاة نقداً، أضافت الخطبة: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»، لذا يجوز إخراج القيمة المالية في زكاة الفطر، والنقد أنفع للفقراء في مجتمعنا وزماننا، وأوسع لهم في قضاء حوائجهم، ومراعاة ما فيه صالح الفقراء من فقه المقاصد.

فضل العشر الأواخر من رمضان

وعن فضل العشر الأواخر من رمضان، أشارت خطبة وزارة الأوقاف إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «عليكم بقيام اللّيل فإنه دٓأْبُ الصالحين قبلٓكُم وقُربٓةٌ إلى ربِّكم ومٓكْفٓرٓةٌ للسيئات وٓمٓنْهاةٌ عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، وإذ كان رمضان هو شهر العتق من النار، وما من ليلة من لياليه إلا لله عز وجل فيها عتقاء من النار، فإن ذلك أرجى وأوكد في هذه العشر، وإذا ربنا عز وجل، يغفر للمستغفرين بالأسحار فإن هذه الرحمة وهذه المغفرة أرجى في هذه العشر، لاشتمالها على ليلة كرمها الله عز وجل وشرفها على سائر الليالي».